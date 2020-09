Policjanci będą szkolić księży. Wspólne działania mają chronić seniorów przed oszustami

Na terenie budynku Nowej Biblioteki Archidiecezjalnej przy Pl. Katedralnym we Wrocławiu doszło do uroczystego podpisania koncepcji dotyczącej współpracy między Archidiecezją Wrocławską a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu zakładającej przeprowadzenie przez policjantów szkoleń dla duchownych z terenu Dolnego Śląska w przedmiocie szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

Dolnośląscy policjanci nieustannie prowadzą działania na rzecz ograniczenia przestępczości na szkodę “seniorów” – od początku bieżącego roku kilkadziesiąt osób usłyszało łącznie ponad 60 zarzutów dotyczących oszustw metodą na tzw. “wnuczka” czy “policjanta”. W ręce funkcjonariuszy wpadają nie tylko podejrzani pełniący funkcję tzw. “odbieraków” pieniędzy od pokrzywdzonych, policjanci rozpracowują także całe grupy przestępcze trudniące się tym procederem.

– Ważnym jest jednak również to, by świadomość samych seniorów była na tyle mocna, by byli w stanie nie dać się technikom psychomanipulacji, jakie stosują bezwzględni przestępcy, czający się na ich oszczędności a niejednokrotnie jeszcze doprowadzający ich do zaciągnięcia na siebie dodatkowego kredytu, z tytułu którego pieniądze lądują w ich rękach, wręcz przekazywane osobiście przez oszukanych – wyjaśnia Kamil Rynkiewicz z dolnośląskiej policji. – Opisywany proceder różni się od pospolitej przestępczości tym, iż sami mamy 100 – procentowy wpływ na to, czy staniemy się ofiarą wyłudzenia. Wielokrotnie zdarza się, że przesłuchiwani w charakterze osoby pokrzywdzonej seniorzy zeznają, iż wiedzieli z różnych programów prewencyjnych Policji o przestępczych praktykach oszustów działających metodą na tzw. “wnuczka”, “policjanta”, “funkcjonariusza CBŚP” czy “CBA”, ale nie skojarzyli z chwilą odebrania telefonu od przestępcy, że taka sytuacja może dotknąć ich osobiście. Konieczną jest więc nieustająca praktyka budowania i wzmacniania świadomości mieszkańców w najwyższej grupie wiekowej, by w krytycznym momencie – chwili, gdy odbierają telefon od przestępcy – pokojarzyli w prawidłowy sposób fakty i uchronili się od utraty swoich oszczędności.

Dlatego dolnośląscy policjanci podjęli kolejną inicjatywę mającą na celu dotarcie do jak największej liczby seniorów z niezbędnymi informacjami prewencyjnymi. Podpisana Koncepcja współpracy pn. “Bezpieczeństwo Seniorów” pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Dariuszem Wesołowskim a Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim Józefem Kupnym zakłada przeprowadzenie przez policjantów szkoleń dla duchownych z terenu Dolnego Śląska w przedmiocie szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

Szkolenia będą miały charakter kaskadowy – księża, mając na co dzień kontakt z osobami w podeszłym wieku, będą przekazywać im ważne informacje na temat metod działań przestępców i sposobów na uchronienie się przed niebezpieczeństwami. Przekazywane informacje o charakterze prewencyjnym będą obejmowały zagadnienia związane nie tylko z tematyką oszustw na szkodę seniorów, ale także między innymi ze sposobami prawidłowego zabezpieczenia swojego mienia przed kradzieżą, czy z zapobieganiem przemocy w rodzinie wobec osób starszych.