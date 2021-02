Premier ogłasza zmiany w obostrzeniach [wideo]

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dzisiaj zmiany, jakie mają zmienić się w kwestii luzowania obostrzeń od połowy lutego.

– W połowie lutego otworzymy część miejsc, które były niedostępne. Nastąpi otwarcie hoteli do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami – ogłosił premier. – Dopuszczamy teraz aktywność sportową na terenach otwartych. Restauracje i siłownie zostają nadal zamknięte – dodaje. – Nie możemy sobie pozwolić zbyt długie całościowe zamknięcie gospodarki, bo będzie mieć to ogromny wpływ na miejsca pracy – zaznacza premier. – Jedyna rozsądna strategia, to strategia krok po kroku. Morawiecki zaznaczył też, że tempo luzowań obostrzeń zależne będzie od tempa szczepień, a to uzależnione jest od dostaw.