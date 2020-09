RUSZA KOLEJNY ETAP OSIEDLA KACZMARSKIEGO

Nowe mieszkania w Wołowie

Niedawno rozpoczęły się prace budowlane drugiego etapu kameralnego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Jacka Kaczmarskiego w Wołowie. Inwestycję wyróżnia nietypowy charakter zabudowy, który odbiega znacząco od standardów w blokach wielorodzinnych. Przede wszystkim brak jest klatek schodowych a mieszkania posiadają własne wejścia, co w dobie epidemii eliminuje konieczność przebywania w częściach wspólnych budynków. Ponadto mieszkania zlokalizowane na parterze posiadają dostęp do terenów zielonych, co pozwala na odpoczynek bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Dla większych rodzin zaprojektowano mieszkania dwupoziomowe, gdzie poddasza są przygotowane do dowolnej adaptacji. Można zaaranżować tam dodatkowe pokoje dziecięce bądź dużą sypialnię dla rodziców, oczywiście z łazienką.

Teren całego osiedla jest zamknięty, więc mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni a najmłodsi mają możliwość korzystania z otaczającej zieleni. Lokale będą przekazywane w rozszerzonym standardzie deweloperskim, min. z roletami elektrycznymi w oknach, ogrzewaniem podłogowym w łazience oraz systemem inteligentnego sterowania Smart Home. Każde mieszkanie posiada indywidualne liczniki mediów, ogrzewanie gazowe i miejsce postojowe. Dostępne są również garaże.

Osiedle jest zaprojektowane w nowoczesnej i ekologicznej technologii. Spełnia normy cieplne już na 2021 rok, co gwarantuje minimalne koszty eksploatacji. Mieszkania są bezczynszowe. W imieniu dewelopera Appart zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży II etapu.

www.appart.pl

tel. 666706050