Rząd ogłosił nowe restrykcje. Nowe zakazy i mandaty za nieprzestrzeganie zasad

– Chcemy ogłosić politykę “zera tolerancji”, jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń dotyczących epidemii koronawirusa. Tu nie ma miejsca na egoizm – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe restrykcje w Polsce:

– Bez maseczki w miejscu, gdzie to jest konieczne może być tylko osoba, która posiada odpowiednie zaświadczenie.

– Wymóg odległości od poszczególnych zgromadzeń – co najmniej 100 metrów.

– Zakaz udostępniania lokali do imprez i innych „potańcówek”. To zakaz udostępniania lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez

Ponadto od najbliższej soboty wchodzi pakiet obostrzeń, który rząd zapowiedział już wcześniej.

Nowe obostrzenia:



– Nowy limit gości weselnych i uczestników imprez – 100 strefa zielona, 75 strefa żółta i 50 strefa czerwona.

– Ograniczenie działalności lokali gastronomicznych w strefie czerwonej do godz. 22.00.

– Obowiązek zakrywania ust i nosa w strefie czerwonej i strefie żółtej.