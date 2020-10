Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Kwarantanna Domowa

Dzięki niej można potwierdzić swoje miejsce pobytu. Ale to nie wszystko. Aplikacja pozwala na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. – Pamiętajmy, że z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwarantanną – przypomina policja. – Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest szybkie dotarcie do dużej ilości osób.

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do aplikacji.

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że Wasze dane są w naszej bazie i że możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywujcie po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny. Dlatego tak ważne jest podanie prawidłowych danych.

Aplikacja „Kwarantanna domowa” powstała, aby skutecznie i sprawnie kontrolować miejsca pobytu osób przebywających na kwarantannie, a jednocześnie wspierać je w tych trudnych chwilach. Jest ona dostępna do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Pamiętaj, że aplikacja „Kwarantanna domowa” przeznaczona jest tylko dla osób objętych kwarantanną. Jej system połączony jest z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny i nie ma możliwości, by korzystały z niej inne osoby.

Więcej informacji, w tym regulamin uzyskać można na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa

Na tej stronie znajdują się również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię – 22 165 57 44.

Codzienne zadaniowanie

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcia korzystania z aplikacji. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

– W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

Szybka ścieżka

Aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.

– Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Użytkownicy aplikacji mają też szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii – dodaje szef MC.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej, lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji

Na stronie www.gov.pl znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania, jakie dane i jak je wykorzystuje (spokojnie, aplikacja jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania. Koniecznie przeczytajcie!

Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!