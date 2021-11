Sprawdzają czy nosisz maseczkę i przestrzegasz kwarantanny

Policjanci z wołowskiej komendy nieustannie prowadzą kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią. Kontrolują też osoby na kwarantannie. Przyłapani na łamaniu zasad mogą spodziewać się mandatu.



– Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie prowadzą kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z wystąpieniem epidemii, w tym prowadzą kontrole obiektów handlowych na terenie powiatu wołowskiego wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie, dodatkowo zaangażowani są do kontrolowania osób poddanych kwarantannie – mówi mł. asp. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Jak informują wołowscy funkcjonariusze, pomimo licznych kontroli, wciąż zdarzają się mieszkańcy powiatu wołowskiego, którzy w dalszym ciągu nie stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust. – Policjanci w takich przypadkach są zobowiązani do egzekwowania zachowania zgodnego z aktualnymi obostrzeniami i nie będą pobłażliwie podchodzić do łamania prawa w tym zakresie – komentuje mł. asp. Marzena Pawlik.



Od początku listopada policjanci złapali około 50 osób, które nie stosowały się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W większości przypadków zastosowano pouczenia, jednak dla części łamiących zasady wiązało się to z otrzymaniem mandatu karnego.



– Pamiętajmy, że walka z koronawirusem nadal trwa, a zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialnej postawy. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie przepisów i stosowanie środków ochrony w przestrzeni publicznej – apeluje wołowska policjantka.

Policjanci sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną przebywają w swoich domach. Zachęcają wszystkich przebywających w izolacji domowej do zainstalowania aplikacji „Kwarantanna domowa” w telefonie komórkowym. – Aplikacja ta znacznie ułatwi pracę wszystkim służbom – dodaje mł. asp. Marzena Pawlik.

W przypadku interwencji podjętej przez policjantów, możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu. – Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli – ostrzega funkcjonariuszka z wołowskiej komendy.

