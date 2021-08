Śruby, które najczęściej używamy w domu

Śruby, każdy z nas o nich słyszał, każdy je widział i zdecydowana większość ich używała. W dzisiejszych czasach niemalże wszystko w naszych domach jest nimi połączone, zaczynając od mebli, a kończąc na sprzętach RTV i AGD. Ich historia sięga dalekich czasów III w.p.n.e, gdy zostały one opisane przez najwybitniejszego matematyka i fizyka Starożytnej Grecji-Archimedesa.

Zazwyczaj zamawiając nowe meble dostajemy już odpowiednio dobrane śruby. Jak to wygląda, gdy po śruby sami wybieramy się do sklepu. Na jakie śruby pada najczęstszy wybór? Wiele jest rodzajów śrub, tak więc wybór nie jest prosty. Musimy zwrócić uwagę nie tylko na średnicę i długość, ale także na: spełniane normy, klasę wytrzymałości oraz rodzaj gwintu. Możemy podzielić śruby na mosiężne i nierdzewne, czym właściwie się różnią i jakie są ich właściwości? Śruby mosiężne, mosiądz jest to materiał posiadający szerokie zastosowanie. Oprócz zalet wyglądu, materiały z tego metalu mają bardzo dobre własności mechaniczne, charakteryzują się sporą odpornością na ścieranie i korozję, ale nie powinny mieć one kontaktu z chlorem, bo rozpocznie on proces odcynkowania. Według sklepu Stalmut.pl najczęściej sprzedają się te śruby wykonane z tego materiału: sześciokątne z pełnym gwintem – DIN 933 / ISO 4017 / PN 82105, sześciokątne z niepełnym gwintem – DIN 931 / ISO 4014 / PN 82101, zamkowe – DIN 603 / ISO 8677 / PN 82406, oczkowe – DIN 444 / PN 82425, motylkowe – DIN 316 / PN 82436. Śruby nierdzewne natomiast są powszechnie wykorzystywane w przemyśle oraz w branży elementów złącznych, dzięki swojej wysokiej odporności na korozję. Nie nadają się jednak one do miejsc, gdzie narażone są na działanie kwasów nieutleniających oraz związków chloru. Śruby nierdzewne charakteryzują się żaroodpornością, łatwością w czyszczeniu, korzystnym stosunkiem wytrzymałości do wagi oraz tym, że podlegają recyklingowi. Jeżeli chodzi o ten rodzaj śrub, sklep Stalmut.pl określa te typy jako najczęściej sprzedawane: sześciokątne z pełnym gwintem – DIN 933 / ISO 4017 / PN 82105, sześciokątne z niepełnym gwintem – DIN 931 / ISO 4014 / PN 82101, imbusowe – DIN 912 / ISO 4762 / PN 82302, imbusowe stożkowe – DIN 7991 / ISO 10642, grzybkowe – ISO 7380, zamkowe – DIN 603 / ISO 8677 / PN 82406