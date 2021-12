Starostwo Powiatowe zamknięte dla interesantów. Wizytę trzeba umawiać telefonicznie

Dzisiaj tj. 20 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe wydało komunikat, w którym informuje, że obsługa klienta od tego dnia będzie odbywać się głównie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu. Jaki jest powód tej decyzji?

– W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu – poinformowało starostwo.

W wyjątkowych sprawach będzie możliwa osobista wizyta w urzędzie, ale pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia jej. Tak właśnie będzie działał m.in. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg. – Zapisy na wizyty realizowane są na bieżąco – obiecuje starostwo. Bez umawiania załatwimy tylko sprawy związane z prawem jazdy. Na terenie starostwa obowiązuje klientów nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażenia dłoni przed wejściem.

Wszelkie podania, wnioski, czy inne pisma adresowane do urzędu można składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie lub w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się w holu głównym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów).

Skrzynka korespondencyjna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.45.

Starostwo Powiatowe informuje:

Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg czynności administracyjne związane z pojazdami, wymagające osobistej wizyty w urzędzie, takie jak:

– rejestracja pojazdu,

– odbiór dowodu rejestracyjnego,

– dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym,

realizowane będą po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w wydziale pod numerem tel.71 380 5929.

Sprawy związane z wydawaniem prawa jazdy załatwiane są bez wcześniejszego umówienia, bezpośrednio przy okienkach nr 4 i nr 5.



Pozostałe czynności administracyjne, w szczególności takie jak:

– zgłoszenie nabycia / zbycia pojazdu,

– wyrejestrowanie pojazdu w związku z demontażem,

– wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na badania techniczne,

– wyrobienie wtórnika dokumentu komunikacyjnego,

– wydawanie zaświadczeń,

załatwiane będą za pośrednictwem skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu.





