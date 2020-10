Stawiaj na naturę. Sklepy zielarskie w Wołowie

Masz dość chemii w swoich kosmetykach i na talerzu? Źle się czujesz, ale nie chcesz brać kolejnych suplementów z apteki? Postaw na dobra z natury. Zioła, żywność ekologiczna i kosmetyki naturalne to dziś ratunek dla zmęczonego organizmu.

W sklepach z naturalnymi produktami https://sklepy-zielarskie.pl/l/m-wolow/ znajdziesz szeroką gamę produktów tworzonych ekologicznie i świadomie.

Jesteś tym co jesz, więc zamiast czytać etykiety z długim składem niezrozumiałych nazw, zamień produkty, które zapychają nasz organizm chemią na naturalną żywność. W dobie daleko posuniętego przetwórstwa żywności oraz licznych dodatków i konserwantów warto zastanowić się na jakie zamienniki się zdecydować. Otręby, płatki owsiane, ksylitol, mąki w sklepie zielarskim to produkty ekologiczne, które nie wymagają sprawdzenia składu, a za ich regularne spożywanie nasz organizm nam z pewnością podziękuje. Rezygnacja z produktów wysoko przetworzonych na rzecz tych o minimalnym stopniu przetworzenia niesie za sobą wiele korzyści.

Jeśli chcesz wzmocnić swoją odporność jesienią to odłóż syropki z cukrem. Herbaty ziołowe na bazie naturalnych składników, oleje ekologiczne i probiotyki to sprawdzony i nieinwazyjny sposób na wzmocnienie sił witalnych i odporności. Kilka z ziół zyskało już popularność ze względu na swoją skuteczność, są to m.in:

– Czystek wykazuje silne właściwości przeciwzapalne.

– Lipa zwiększa wydzielanie potu i oczyszcza organizm. Herbata lipowa pozwoli nam się odprężyć i spokojnie zasnąć.

– Czarny bez ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Skraca czas trwania przeziębienia.

– Szałwia zawiera substancje, które działają przeciwwirusowo oraz antybakteryjnie.



Pamiętajmy również o dbaniu o siebie „na zewnątrz”. Nasze ciało i włosy z pewnością będą wdzięczne za odpoczynek od wszelkich parabenów i silikony zawarte w drogeryjnych kosmetykach. Mity, które krążyły kiedyś nad kosmetykami naturalnymi takie jak: naturalna pielęgnacja jest droższa, uczula, często naturalne kosmetyki są trudno dostępne, mają nieprzyjemne zapachy, że na efekty trzeba długo czekać, zostały obalone przez coraz szersze grono osób, które zaczęły świadomie korzystać z produktów pielęgnacyjnych.