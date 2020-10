Szczepić zwierzęta czy nie? Fakty i mity o opiece weterynaryjnej

Co zrobić, żeby zwierzęta nie przenosiły groźnych chorób? Jak reagować, gdy zaatakuje nas bezdomny pies? Na pytania odpowiadają: Wojciech Poral oraz Krzysztof Franas z wołowskiego gabinetu weterynaryjnego EuroVet.

Jakie szczepienia zwierząt aktualnie są obowiązkowe?

Aktualnie szczepieniem obowiązkowym u zwierząt towarzyszących jest szczepienie przeciwko wściekliźnie dotyczy psów między drugim a czwartym miesiącem życia (pierwsze szczepienie) i doszczepianych co roku. Szczepienie to nie jest obowiązkowe dla kotów, ale zalecamy u kotów wolno biegających. Nie obowiązkowe ale bardzo ważne jest szczepienie szczeniąt i kociąt przeciwko chorobą wirusowym takim jak: parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha, panleukopenia u kotów.

– Jakie zabiegi można przeprowadzać w Państwa gabinecie?

W naszym gabinecie świadczymy zabiegi profilaktyczne, czyli odrobaczanie, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i szczepienia ochronne, zabiegi diagnostyczne jak badanie krwi, moczu badanie ultrasonograficzne. oferujemy również zabiegi chirurgiczne – tu najczęściej wykonujemy sterylizacje i kastracje zwierząt w celu zapobieganiu niechcianym ciążą i chorób układu płciowego. Zajmujemy się chirurgią tzw. miękką, czyli dotyczącą tkanek miękkich np. usuwanie guzów, zabiegi w obrębie jamy brzusznej, oraz okulistycznymi i stomatologicznymi.

Zwierzęta w domu są potrzebne dla lepszego rozwoju dziecka i jego empatii?

Oczywiście. Dzieci w obecności zwierzą rozwijają się lepiej, a tym samym nabierają szacunku do zwierząt. Jego obecność spowoduje, że dziecko nauczy się empatii, będzie bardziej wrażliwe na krzywdę zwierząt i ludzi, a także powinien zrodzić się w nim się w nim instynkt opiekuńczy. Jeśli dasz maluchowi odpowiedni przykład, pokażesz w jaki sposób należy traktować zwierzęta, nauczy się on odpowiedzialności i troski, co da rezultat w przyszłości. Proste obowiązki związane z opieką nad zwierzakiem takie jak: karmienie, wyprowadzanie na spacer, czy zmienianie żwirku w przypadku kota, spowodują, iż dziecko zacznie rozumieć, że ta istota, która pojawiła się w jego życiu, to nie tylko przytulanka.

Jakie zwierzęta są najlepszymi kompanami dla alergicznych dzieci?

Wśród psów i kotów występują rasy które mają mniejszy wpływ na alergiczne dzieci: jamnik, labrododle, maltańczyk, yorki (te dwie ostatnie rasy zamiast sierści mają włos), koty rasy sfinks. Oprócz psów i kotów mogą być jaszczurki, rybki, papugi.

Jak zachować się, kiedy zaatakuje i pogryzie nas dzikie zwierzę czy bezdomny pies?

– Jeżeli chodzi o pogryzienia przez zwierzęta bezdomne, najważniejsze jest unikanie kontaktu z nimi. Nie podchodzimy do obcych psów i kotów, nie wyciągamy do nich rąk, jeżeli widzimy dużego psa możemy przejść na drugą stronę ulicy i nie nawiązujemy z nimi kontaktu wzrokowego, ponieważ to może wywołać u nich agresję. Nie zbliżamy się również do zwierząt dziko żyjących jak lisy, kuny itp. Jeżeli doszło już do pogryzienia, musimy zgłosić się na pogotowie, gdzie lekarz zaopatrzy ranę poda odpowiednie leki i jeżeli jest takie wskazanie poda surowicę przeciwtężcową. Jednocześnie pogryzienie zostanie zgłoszone do Sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu podjęcia decyzji o odłowieniu i obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny.

Pomaganie zwierzakom wiąże się również z trudnymi problemami. Jakie momenty są najtrudniejsze w zawodzie weterynarza?

– Wśród trudnych momentów w naszej pracy na pewno jest podjęcie decyzji o eutanazji pacjenta. Decyzję taką podejmujemy po badaniach i na podstawie możliwości leczenia zwierzęcia. Jeżeli zwierzę cierpi i nie jesteśmy już w stanie mu pomóc decydujemy się na taką trudną decyzję. Obciążeniem w naszej pracy są sytuacje, kiedy pacjent zgłasza się do nas za późno lub w bardzo zaawansowanej chorobie i nie możemy mu już pomóc, albo kiedy mimo podjętej terapii nie osiągamy zadowalających efektów. Ale jest to biologia i nie zawsze wszystko jest przewidywalne.