XII Święto Województwa Dolnośląskiego za nami. Wręczono ważne nagrody i wyróżnienia

W sobotę, 16 października, obchodziliśmy kolejne Święto Województwa Dolnośląskiego. To szczególny dzień, który jest okazją do integracji mieszkańców naszego regionu i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju.

Święto Województwa zostało ustanowione w 2010 roku i jest obchodzone w dniu św. Jadwigi, patronki Dolnego Śląska.

– Obchodzone 16 października święto i jego symbolika łączy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, który jest naszym wspólnym dobrem. Ostatnie lata były dla naszego regionu bardzo pomyślne. Mamy nieskrywane powody do satysfakcji. Z podniesioną głową możemy mówić o naszych sukcesach, które obejmują m.in. dynamiczny rozwój kolei, dróg, na mapie naszego regionu nieustannie pojawiają się nowe inwestycje. Sukcesy te wynikają z pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków oraz współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz z rządem – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jak co roku, w ramach obchodów święta, władze regionu spotkały się podczas uroczystej sesji sejmiku województwa, która tym razem odbyła się w Operze Wrocławskiej.

– Dzięki uprzejmości i gościnie pani Dyrektor Haliny Ołdakowskiej zgromadziliśmy się w gmachu Opery Wrocławskiej, by uhonorować zasłużonych dla naszego regionu twórców kultury, nauki i sztuki. Co roku nadajemy Tytuł Civi Honorario osobie, która swoją postawą i działaniem, przyczynia się do promocji Ziemi Dolnośląskiej i kształtowania tożsamości regionalnej w kraju i za granicą. Tym razem Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraził w ten sposób najwyższe uznanie dla Andżeliki Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi, która – nawet za cenę utraty wolności – heroicznie broni polskich wartości, co zasługuje na nasz szczególny szacunek i wsparcie – podkreśla Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Podczas uroczystej sesji sejmiku województwa wręczono także Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA. Otrzymał ją Związek Polaków na Białorusi, za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających w tym kraju. Marszałek Cezary Przybylski przyznał również Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu”. Odebrał ją prof. dr hab. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej.

Naukowiec to wielokrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w chemii biologicznej i kombinatorycznej, enzymach proteolitycznych, syntezie peptydów oraz sondach do obrazowania. Zrealizował wiele grantów badawczych np. z funduszy Narodowego Centrum Nauki oraz polskich i zagranicznych uczelni, instytucji czy organizacji.

Profesor Marcin Drąg praktycznie od samego początku pandemii zaangażowany jest w poszukiwanie leku na koronawirusa. Naukowcy pod jego przewodnictwem zidentyfikowali enzym proteazę, który jest niezbędny do namnażania się wirusa SARS-CoV-2. Zablokowanie działania tego enzymu powoduje, że koronawirus ginie. To ogromnie istotne odkrycie dla opracowania szybkiego testu diagnostycznego oraz leku na covid.

– Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu jest dla mnie wielkim zaszczytem oraz wyróżnieniem. To docenienie mojej dotychczasowej pracy naukowej i niesamowita inspiracja do kontynuacji badań na najwyższym światowym poziomie dla dobra wszystkich. Wszystkie nagrody dedykuję także moim wspaniałym współpracownikom, bo bez nich z pewnością byłoby to niemożliwe – mówi prof. dr hab. Marcin Drąg, kierownik Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.

Złotymi Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego wyróżniono natomiast Grażynę Bernatowicz, Ewę Mańkowską, Grażynę Orłowską-Sondej, Dolnośląską Izbę Lekarską, Juliana Gozdowskiego oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów, Maję Włoszczowską.

Za rok 2020 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA: Christopherowi Nowickiemu, Janowi Bortkiewiczowi, Chórowi Cantabile oraz Zespołowi Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”. Dodatkowo, za rok 2021, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał indywidualne Nagrody Kulturalne SILESIA: Annie Kołodziejczyk, Magdalenie Grzybowskiej, Magdalenie Gazur, Jackowi Kosowi Tomaszowi Mikołajczakowi, Mai Wolińskiej i Marcinowi Rupocińskiemu oraz Dariuszowi Jarosowi.