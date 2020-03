Zakaz wychodzenia z domu. Rząd zaostrza warunki kwarantanny w Polsce

Już od jutra (środa, 25 marca 2020 r.) rząd wprowadza nowe obostrzenia dotyczące walki z koronawirusem. Oznacza to m.in. to, że od środy obowiązywać będzie zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnej życiowej potrzeby. Co jeszcze się zmieni?

Jak poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, od jutra ma obowiązywać zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem spraw życiowo koniecznych: takich jak zakupy żywnościowe, wizyta w aptece, u lekarza czy wyjście do pracy. – Wszystkie sprawy poza najbardziej niezbędnym – wyjściem do sklepu, wyprowadzeniem psa, odłóżmy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wbrew plotkom, nie zostaną zamknięte sklepy. Obostrzenia wprowadzone przez rząd mają obowiązywać do 11 kwietnia, ale nie wykluczono możliwości przedłużenia tego okresu.

Ograniczenia w gromadzeniu się i przemieszczaniu

Jak poinformował premier, zgodnie z nowymi wytycznymi nie będzie można poruszać się wspólnie w więcej niż w dwie osoby. Nowe zakazy dotkną też kościołów. W świątyniach nie będzie mogło przebywać więcej, niż pięć osób plus osoby sprawujące obrzędy.

Dodatkowe obostrzenia dotyczą również transportu publicznego. Żeby ograniczyć tłok w komunikacji miejskiej ma być zmniejszona liczba osób mogących na raz korzystać z jednego autobusu czy tramwaju.

Powiązane artykuły: