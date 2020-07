Zapraszają panie z Wińska, Brzegu Dolnego i Wołowa na bezpłatne badania piersi

LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy panie, co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Organizatorzy badania proszą o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Wińsko – 5 sierpnia 2020 w godzinach od 8.00 do 13.00 przy Ośrodku Zdrowia, Plac Wolności 13

Wołów – 6 sierpnia 2020 w godzinach od 14.00 do 17.00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Panieńska 4

Brzeg Dolny – 10 sierpnia 2020 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Dolnobrzeskim Specjalistycznym Centrum Medycznym, ul. Wilcza 6

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.