Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pamiętają o bohaterach

Na kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzili akcję porządkowania grobów na cmentarzach dolnośląskich. Przedstawiamy relację kpt. Renata Mycio, Oficer Prasowej 16 DBOT.



Dbając o historię naszego kraju, odwiedzili groby powstańców, żołnierzy wyklętych i żołnierzy Armii Krajowej znajdujące się na terenie naszego województwa. Dotarli nie tylko na duże cmentarze w największych miastach, ale również byli na cmentarzach w małych miejscowościach. Jak podkreśla kpt. Renata Mycio Oficer Prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest to inicjatywa naszych żołnierzy, którzy w ten sposób chcieli oddać cześć i honor bohaterskim obrońcom naszej Ojczyzny.



W ostatnich dniach kilkudziesięciu żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedziło ponad 200 grobów, na których zapalili symboliczne znicze, udekorowali mogiły biało-czerwoną wstęgą, a tam, gdzie była potrzeba uporządkowali groby. Mimo, iż dolnośląska brygada istnieje dopiero od 2 lat, to mieszkańcy naszego regionu wielokrotnie przekonali się, że na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można liczyć w każdej chwili, nie tylko podczas klęsk żywiołowych, ale także podczas różnych akcji społecznych.



Wartym podkreślenia jest fakt, że w akcję zaangażował się również Dolnośląski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Fundacja Odra Niemen, którzy nadzorują wszystkie działania związane z pracami na cmentarzach, dbają o te miejsca i chronią je od zapomnienia. Zwłaszcza w czasie, gdy pandemia koronawirusa, w wielu przypadkach utrudniła lub po prostu uniemożliwiła wielu osobom, członkom rodzin, przyjaciołom przyjazd na groby i zrobienie na nich porządku.



Pamięć o naszych przodkach, o obrońcach naszej Ojczyzny to nie tylko nasz obowiązek, ale również wyraz wdzięczności za to, że możemy żyć teraz w wolnej i niepodległej Polsce. Chcieliśmy dotrzeć na groby nie tylko we Wrocławiu czy Zgorzelcu, ale zależało nam również na pojedynczych grobach, które bardzo często znajdują się na małych cmentarzach, bo nigdy nie wolno zapomnieć o naszych bohaterach – podkreślają żołnierze 16 DBOT.

Kpt. Mycio zapowiedziała, że z pewnością nie jest to ostatnia inicjatywa żołnierzy Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dzięki takim akcjom, które organizowane są m.in. przy okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, żołnierze, wrocławianie, Dolnoślązacy, a także goście odwiedzający groby swoich najbliższych mają możliwość zatrzymania się przy mogiłach ozdobionych biało-czerwoną wstęgą w których spoczywają polscy bohaterzy i przypomnieć sobie historię naszego kraju.



Jesteśmy im winni hołd i należny szacunek za walkę w obronie Ojczyzny. Dla żołnierzy to nie tylko fizyczna praca przy porządkowaniu miejsc pochówku i zapalenie zniczy. To także chwila zadumy, lekcja historii o trudnych i często tragicznych losach naszych przodków – podkreśla płk Artur Barański Dowódca 16 DBOT.



Dziękujemy za wolność… Pamiętamy!!! – żołnierze 16 DBOT