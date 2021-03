Zostań Miss Dolnego Śląska 2021 – trwa casting!

Dziewczyny, które marzą o koronie i tytule najpiękniejszej Dolnoślązaczki 2021 roku mają czas tylko do 21 marca na wysłanie swojego zgłoszenia! A jest o co walczyć – nagrodą główną samochód osobowy!

Jest to trzecie już edycja konkursu, który powrócił na Dolny Śląsk w 2019 roku i odbywa się bez przerwy. Konkurs jest przepustką do ogólnopolskiego konkursu Miss Polski transmitowanego co roku w telewizji POLSAT. Finalistki konkursu ogólnopolskiego reprezentują kraj między innymi w wyborach Miss Universe, Miss Supranational oraz Miss International. Dla wielu dziewczyn jest to szansa na rozpoczęcie kariery modelki, aktorki, dziennikarki lub celebrytki.

Do tej pory organizatorzy otrzymali ponad 300 zgłoszeń do tegorocznej edycji od kandydatek z całego Dolnego Śląska.

Dodatkowe tytuły i atrakcje

W tym roku organizatorzy przygotowali wiele ciekawych warsztatów i zajęć dla uczestniczek konkursu, oczywiście nie zabraknie upominków od sponsorów konkursu. Podczas konkursu jak co roku oprócz głównego tytułu przyznane będą również inne m.in. Miss Wrocławia, Miss Foto, Miss Gracji i Elegancji, Miss Internautów oraz po raz pierwszy Miss Studentek Dolnego Śląska – warunkiem przy zdobyciu tego tytułu jest studiowanie na uczelni znajdującej się na terenie Dolnego Śląska i wyniki w nauce. Chcemy w ten sposób przełamać stereotypy i pokazać że piękno zewnętrzne idzie w parze umysłem i rozwojem intelektualnym.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w konkursie kandydatki do tytułu najpiękniejszej mieszkanki naszego regionu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie http://missdolnegoslaska.pl/zostan-miss/, wysłać zgłoszenie bezpośrednio na maila: biuro@missdolnegoslaska.pl lub skontaktować się przez nasze kanały social media (facebook lub instagram).

Kandydatka do tytułu Miss powinna spełniać warunki:

wiek 14 do 27 lat (roczniki 1994-2007)

stan cywilny – bezdzietna panna

obywatelstwo polskie

Organizatorzy przygotowani są na wszystko, tym bardziej już w ubiegłej edycji mimo pandemii udało im się zorganizować wyjątkowe wydarzenie z zachowaniem bezpieczeństwa uczestniczek i gości.

Strony / social media konkursu

www: http://missdolnegoslaska.pl

instagram: https://www.instagram.com/missdolnegoslaska/

facebook: https://www.facebook.com/MissDolnegoSlaskaofficial/