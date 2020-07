Życie po kwarantannie. Jak walczą o swój biznes lokalne firmy?

Pandemia sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa były dla niektórych firm ciężarem nie do udźwignięcia. Jak radzą sobie firmy z naszego powiatu po uderzeniu pandemii? Właściciele firm takich jak: Garula Taxi, Studio fotograficzne Moon, Ox FitnessWołów oraz Herbaciany Zakątek, opowiedzieli nam o problemach z jakimi się zmagają do dziś oraz o tym, jak wygląda walka o własny biznes w czasach koronawirusa.

– Kwarantanna została zniesiona. Niektóre z firm nie uniosły skutków pandemii, inne zmieniły zasady i usługi, a pozostali powrócili do swoich biznesów bez zmian. Do której z grup Państwo należą?

Garula Taxi

– Garula Taxi: Na szczęście moja firma należy do grupy, która wróciła do świadczenia usług sprzed okresu pandemii.

Studio Moon: Jeszcze tydzień temu mogłabym powiedzieć, że nalezżę do pierwszej grupy. Wypowiedzenie było juzż gotowe. Moja działalność fotograficzna i tak by przetrwała, jednak utrzymanie studia w czasach pandemii było bardzo trudne. Na ten moment postanowiłam podjąć wyzwanie i zatrzymać studio Moon.

Herbaciany Zakątek: Nasz fundacyjny sklepik z herbatami i kawą bardzo odczuł skutki pandemii. Przez prawie dwa miesiące herbaciarnia była nieczynna więc obroty spadły do zera. Nie byliśmy przygotowani na sprzedaż internetową, musieliśmy zacząć działać i reklamować się na równych grupach na Facebooku. Klientów do tej pory jest zdecydowanie mniej i sklep pracuje w skróconych godzinach.

Ox FitnessWołów : Na pierwsze pytanie już muszę odpowiedzieć dwojako. W momencie kiedy doszło do zamknięcia Ox. Wołów, już wtedy mieliśmy działającą platformę z treningami Online. Klubowicze, którzy traktują nasz CrossFit Box jak drugi dom przenieśli treningi, które wykonywali na siłowni do domów, mając do dyspozycji filmy instruktażowe treningu, rozgrzewki czy rozciągania. Natomiast kiedy pozwolono otworzyć siłownię to klubowicze będący z nami powrócili, dodatkowo doszło do nas kilka nowych osób, a platforma z treningami Online cały czas żyje swoim życiem.

– Z jakimi problemami jako przedsiębiorcy mierzyli się Państwo podczas kwarantanny?

Studio Moon

Garula Taxi: Głównym problemem podczas pandemii był duży spadek zainteresowania usługami Taxi. Zamknięcie takich obiektów, jak lotniska, ograniczenia kursów komunikacji, zamknięcie restauracji, klubów spowodowało, że z usługi Taxi klienci korzystali jedynie sporadycznie.

Studio Moon: Największym problemem były stałe opłaty w czasie, kiedy zarabianie, ze względu na panującą sytuację, było niemożliwe. Iskrę nadziei, że może nie wszystko jeszcze stracone, dały mi osoby, które wykupiły vouchery do zrealizowania w późniejszym czasie. Za co jestem im bardzo wdzięczna.

Herbaciany Zakątek: Głównym problemem były opłaty stałe. Przede wszystkim czynsz. Jeśli sklepik jest nieczynny to nie ma obrotu, a czynsz trzeba płacić. Właściciel lokalu po bardzo długich i nie chętnych rozmowach obniżył nam czynsz, ale tylko na marzec i kwiecień, o dalszych negocjacjach nie było mowy, więc musieliśmy zrezygnować z lokalu i obecnie szukamy nowego lokum za rozsądne pieniądze. Zmiana miejsca to dla nas kolejny problem, bo klienci się przyzwyczaili, a my musimy zaczynać od nowa.

Ox FitnessWołów: W zasadzie jedyny problem to brak kontaktu z ludźmi.Wszystkie inne rzeczy, które ciążyły na mnie jako przedsiębiorcy albo zostały umorzone (ZUS), przesunięte w czasie (kredyty), lub zmniejszone (czynsz), tak abym mógł przetrwać ten czas.Warto podkreślić w tym ogromną rolę klientów, którzy zostali ze mną i pomimo braku otwartej siłowni nadal płacili pełne karnety.

– Czy zauważyli Państwo spadek sprzedaży, zainteresowania klientów?

Herbaciany Zakątek

– Garula Taxi: Spadek był bardzo duży. Najgorzej było od końcówki marca aż do końca maja.

Studio Moon: W mojej branży sytuacja powoli wraca do normy. Wykonuję już sesje dla nowych klientów, jak i nadrabiam zaległe realizacje voucherów. Cieszę się, bo zainteresowanie znowu wraca.

Herbaciany Zakątek: Tak, spadek sprzedaży nadal jest widoczny. Zainteresowanie jest ale widać, że klienci liczą się z każdą wydaną złotówką.

Ox FitnessWołów: W zasadzie to w moim przypadku zainteresowanie wzrosło głównie dzięki temu, że prowadziłem treningi online Ox Fitness już przed wprowadzeniem kwarantanny. Tak samo po powrocie do “normalności”- zainteresowanie wzrosło.

-Jak oceniają Państwo pomoc rządu w obliczu tak trudnej sytuacji dla przedsiębiorców? Czy skorzystali Państwo z Tarczy Antykryzysowej?

Garula Taxi: Skorzystałem z tarczy antykryzysowej. Pomoc rządu w moim przypadku okazała się wystarczającą, pomogła przetrwać ten czas bez konieczności zawieszenia lub zamknięcia działalności. Mam nadzieję, że sytuacja w najbliższych tygodniach poprawi się na tyle, że umożliwi normalne funkcjonowanie działalności, czego życzę wszystkim przedsiębiorcom.

Studio Moon: Skorzystałam. Pozwoliła mi ona uregulować należności za czynsz w lokalu, co prawda wystarczyło tylko na krótki okres czasu, ale i tak jestem zadowolona, że się udało. Skorzystałam także z możliwości umorzenia ZUS-u. Jednak dopiero porozumienie z właścicielem w sprawie czynszu sprawiło, że zdecydowałam się ostatecznie pozostać w Studio. Chciałabym jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim tym, którzy trzymali kciuki i wierzyli, że studio Moon przetrwa ten ciężki czas! Wierzę, że za niedługo wszystko wróci już do normalności i będę mogła spotkać się z każdym z Was.

Herbaciany Zakątek: Jeśli chodzi o pomoc rządu myślę że małe firmy, osoby prowadzące jednoosobową działalność mogły ratować się Tarczą Antykryzysową. My natomiast jesteśmy sklepem fundacji Cat`s Corner, dla fundacji niestety nie wiele było do zaoferowania na ten czas od rządu. Raczej musieliśmy sobie radzić sami organizując zbiórkę na portalu ratujemyzwierzaki.pl ale i tak nie udało się zebrać całej kwoty. Ponadto nasz sklepik jest głównym źródłem utrzymania naszych zwierząt fundacyjnych. Jeśli sklepik nie zarabia to nie jesteśmy wstanie opłacić leczenia zwierząt, zakupić karmę, o tym niestety rząd nie pomyślał.

Ox FitnessWołów: Każda pomoc jest dobra. Ciężko mi ocenić na ile mi to pomogło. Z niektórych świadczeń skorzystałem, natomiast wiele mi po prostu nie przysługiwało.