Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

Od wtorku (tj. 23 listopada 2021 r.) wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Jak zgłosić się na szczepienie?

Darmowe szczepienie przeciw grypie do tej pory były dostępne tylko m.in. dla medyków, farmaceutów, żołnierzy, nauczycieli czy seniorów. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022, która uprawia do darmowych szczepień również osoby pełnoletnie.

– Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach – podkreśla szef resortu zdrowia. – Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem, dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie, wystarczy, że zgłosi się na szczepienie do wybranego punktu szczepień – wskazuje minister zdrowia

Jak i gdzie się zgłosić?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że aby zgłosić się na bezpłatną szczepionkę, nie trzeba mieć na nią recepty. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i umówić termin. Ministerstwo Zdrowia informuje, że przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie (dostępne jest tutaj), a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Ministerstwo Zdrowia przypomina: na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Skąd biorą szczepionki? Do kiedy darmowe szczepienia?

Każdy punkt szczepień może zamawiać szczepionki przeciw grypie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Jak obliczyło Ministerstwo Zdrowia w tym roku do Polski trafi łącznie 5 mln dawek szczepionki. Szczepienia mają być wykonywane do 31 marca 2022 r., lub do wyczepiania rezerwy.

