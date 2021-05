Jak Dolny Śląsk walczy z pandemią?

Rozmowa z Marcinem Krzyżanowskim, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego

Jak samorząd województwa wspiera służby medyczne w regionie?

Na początku pandemii zabiegaliśmy o środki ochrony indywidualnej dla szpitali. Zebraliśmy potrzeby podmiotów medycznych z Dolnego Śląska, skoordynowaliśmy dostawę deficytowych wtedy produktów, dzięki czemu udało się zapewnić pacjentom opiekę, a personelowi pracę w reżimie sanitarnym. Dzisiaj tworzymy grupę zakupową, której liderem jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed. Tak zaoszczędziliśmy już blisko milion złotych.Powstały hotele dla medyków, by ich najbliżsi nie byli narażeni na zakażenie Covid-19. Koncentrujemy się na zakupach sprzętu do ratowania życia i zdrowia, tworzeniu nowych punktów pobrań i laboratoriów, poradni dla pacjentów, którzy przechorowali Covid-19. Angażujemy się w organizację programu szczepień, w którym uczestniczą szpitale marszałkowskie.

Jak pandemia zmieniła Dolny Śląsk?

Pandemia dotknęła Dolny Śląsk, kraj i świat. Najbardziej odczuwalne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich, zaburzenie rytmu życia, przyzwyczajeń, zmiana funkcjonowania przez zdalną pracę i naukę. W wielu miejscach epidemia wpłynęła negatywnie na gospodarkę. Wsparcie programów rządowych okazało się bezcenne. W ochronie zdrowia pandemia zaznaczyła się szczególnie, bo w zawrotnym tempie trzeba było dostosować się do trudnych realiów. Pozytywne jest wzmocnienie współpracy między podmiotami medycznymi i nowe projekty integrujące te jednostki. Efektem pandemii jest przyspieszenie cyfryzacji i informatyzacji w ochronie zdrowia. Poprawiła się infrastruktura szpitali, doszło do modernizacji SOR-ów, izb przyjęć i doposażenia ich w sprzęt. Szpitale tymczasowe powstały m.in. w Legnicy, Bolesławcu i Wałbrzychu, by zabezpieczyć miejsce dla chorych na Covid-19. Po pandemii będą nadal wspierały zdrowie i życie Dolnoślązaków.

Jakie stoją przed nami wyzwania spowodowane Covid-19?

Największym wyzwaniem po pandemii będzie poprawa i odbudowa zdrowia Dolnoślązaków. Pandemia i obciążenie szpitali spowodowały ograniczenie zabiegów planowych. Ze szpitali marszałkowskich słyszymy, że ze strachu przed zarażeniem wielu pacjentów się nie zgłasza albo odwołuje planowe zabiegi i poważne operacje. Dlatego kładziemy nacisk na promocję zdrowia i profilaktykę. Z Dolnośląskim Centrum Onkologii zajmujemy się profilaktyką raka jelita grubego. Włączamy samorządy lokalne, by dotrzeć do mieszkańców Dolnego Śląska. Ze szpitali marszałkowskich wiemy, że pacjenci z rakiem jelita grubego trafiają na leczenie zbyt późno. Wkrótce przyjdzie kolej na profilaktykę raka płuca. Do współpracy z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc zaprosimy samorządy i zaangażujemy szpitale marszałkowskie do badań niskodawkowej tomografii służących wykryciu zmian w płucach. Wyzwaniem jest rehabilitacja osób, które przeszły Covid-19. Utworzyliśmy przychodnie pocovidowe, a niebawem – w ramach rządowego programu – rehabilitacją zajmą się szpitale, sanatoria w Szczawnie-Jedlina, Lądku-Długopole i Sanatoria Dolnośląskie.

Jakie finansowanie otrzymały dolnośląskie służby medyczne?

Już w pierwszym tygodniu pandemii zarząd województwa zorganizował Dolnośląski Pakiet Wsparcia Dla Ochrony Zdrowia. Do tej pory samorząd województwa przeznaczył na ten cel około 130 mln zł ze środków unijnych i własnych, w tym m.in.: 7,8 mln zł z budżetu województwa na walkę z Covid-19, 91,2 mln zł z projektu z udziałem środków europejskich „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, 8,2 mln zł na budowę szpitala tymczasowego w Bolesławcu, 13,9 mln zł na wsparcie szpitali powiatowych i DPS-ów oraz 4,2 mln zł dla szpitali niepublicznych. Za środki z samorządu województwa zostało zakupione m.in.: 5 karetek pogotowia, 15 aparatów USG, 62 respiratory, 6 aparatów do oznaczania koronawirusa, 44 defibrylatory, 37 kardiomonitorów.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.