Każdy może zacząć zmiany w swoim życiu

Zapraszamy do rozmowy z Aleksandrą Gierczyk, specjalizującą się w dietetyce i psychodietetyce, a także w treningach personalnych.

W ostatnich latach zmieniło się podejście do dbania o siebie, chcemy być zdrowi, fit. Jak rozpocząć zmiany jeśli chodzi o żywienie?

Zmiana sposobu żywienia zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Warto na samym początku zastanowić się jak duża ma być ta zmiana i jakie mamy obecnie zasoby psychoenergetyczne czyli zadać sobie pytania: czy to dobry

czas na zmiany? Często chcemy zmienić „wszystko” ale okazuje się, że po 2-3 tygodniach spada nam motywacja i wracamy do wcześniejszych nawyków żywieniowych. Dużo lepszym pomysłem będzie wprowadzanie drobnych, często niezauważalnych zmian, które nie będą wymagały od nas takiego dużego poziomu energii czyli np. najpierw zamienić białe pieczywo na pełnoziarniste, potem dorzucić większą porcje surówki do obiadu, potem może dorzucić dodatkową porcje warzyw do śniadania i kolacji, następnie założyć sobie, że będziemy wypijać 1 półlitrową butelkę wody dziennie więcej.

Czy istnieją jakieś proste triki pozwalające na odchudzanie w sposób naturalny?

Chudniemy, gdy znajdujemy się w ujemnym bilansie energetycznym, czyli spalamy więcej kalorii niż dostarczamy z pożywieniem. Jeżeli chodzi o triki, to możemy zwiększyć swoją aktywność spontaniczną czyli wydłużyć spacer, o 15 minut, wybrać schody zamiast windy, pójść do pracy na piechotę lub pojechać rowerem, a jeśli poruszamy się komunikacją miejską to wysiąść 1-2 przystanki wcześniej i zrobić sobie krótki spacer. Możemy dodać lub zwiększyć też aktywność treningową, ale taką, która sprawi nam radość a nie będzie dla nas udręką. Warto też zadbać o prawidłową jakość i ilość snu. Zaleca się przesypiać około 7-8 godzin. Innym trikiem jest zapisywanie swoich dodatkowych przekąsek. Często podjadamy, gdy przygotowujemy obiad lub gdy sprzątamy niedojedzone resztki posiłku po

dzieciach, a to są dodatkowe kalorie, które utrudniają nam odchudzanie.

Warzywa i owoce sezonowe? Dlaczego warto po nie sięgać?

Warzywa i owoce dostarczają nam wielu niezbędnych witamin, błonnika, wody i antyoksydantów. Sezonowe warzywa i owoce mają ich większą zawartość przez co zmniejszają stan zapalny w organizmie a dodatkowo wzbogacają naszą dietę o dodatkowe walory smakowe i wizualne. Zawsze pomidor będzie smaczniejszy w okresie letnim niż zimowym.

Co z wodą? Czy faktycznie powinniśmy pić jej dużo?

Woda jest ważnym elementem naszego żywienia, ponieważ reguluje nasz metabolizm. Zaleca się picie około 2-2,5litra wody dziennie. Kiedy temperatury na dworze rosną lub wykonujemy duży wysiłek fizyczny to zapotrzebowanie na wodę równie wzrasta bo tracimy ją wraz z potem. Warto wtedy wypić 0,5-1l wody więcej.

Jesteś dietetykiem i psychodietetykiem. Czym zajmują się te zagadnienia?

Dietetyka zajmuje się żywieniem człowieka zdrowego i chorego. Psychodietetyka natomiast łączy ze sobą podstawowe elementy dietetyki i psychologii. Zajmuje się wspomaganiem leczenia osób z zaburzeniami odżywania jak anoreksja, bulimia czy kompulsywne objadanie, ale także pomaga ludziom, którym trudno jest zmienić swoje nawyki żywieniowe

i pomimo stosowania któreś z kolei diety nie widzą efektów.

Oprócz żywienia, możesz pomagać w aktywności fizycznej. Co masz w ofercie jako trener personalny? W czym się specjalizujesz?

Specjalizuję się tworzeniem diet przeciwzapalnych o niskim indeksie glikemicznym czyli najczęściej jako dietetyk pomagam osobom, które borykają się z nadmierną masą ciała i dodatkowo z insulinoopornością, zespołem policystycznych jajników i chorobami tarczycy. Natomiast jako psychodietetyk pomagam tym, którzy pomimo stosowania pięćdziesiątej diety nie widzą efektów lub nie potrafią na niej wytrwać. Wspólnie znajdujemy przyczynę

niepowodzeń, przepracowujemy ją, dostosowujemy odpowiednią strategię tak aby spadek kilogramów był skutkiem ubocznym a nie głównym celem, który często wprawia nas w frustracje. Bo jak się okazuje, często przyczynami nadwagi i otyłości są nasze emocje, brak wiary w siebie lub mała asertywność. Jeśli chodzi o treningi, dostosuję je zawsze do indywidualnych preferencji, możliwości i celu klienta. Najczęściej opiera się on o trening siłowy funkcjonalny z elementami mobilności. Taki trening ma na celu kształtowanie sylwetki, zniwelowanie bólów

kręgosłupa i skorygowanie wad postawy. Dodatkowo prowadzę zajęcia w mini grupach o zgrabnej nazwie FAT LOSS gdzie podopieczni nawzajem się motywują.

Gdzie można cię znaleźć? Jak się z tobą skontaktować?

Pracuję w 2B STUDIO – JOGA, TRENING, DIETETYKA na ulicy Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Jeśli chodzi o media społecznościowe to można mnie spotkać na Facebooku pod nazwą Dietetyk Aleksandra Gierczykgierczyk.diet i na instagramie @gierczyk.diet gdzie dzielę się różnymi wskazówkami psychodietetycznymi i przepisami.