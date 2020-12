Na Dolnym Śląsku ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19

Pierwsza partia szczepionek przeciw COVID-19 dotarła do Polski drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Preparat rozdysponowano do szpitali węzłowych w całym kraju, w których rozpoczęły się szczepienia osób, najbardziej narażonych na zakażenie. Na Dolnym Śląsku jako jedni z pierwszych zaszczepieni zostali pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

– Jestem przekonany, że rozpoczęcie szczepień to szansa na powrót do normalności, ponieważ szczepionki to jedyne remedium umożliwiające nam pokonanie koronawirusa. Musimy pamiętać, że ich skuteczność zależy od tego, ile osób się zaszczepi, dlatego też zachęcam wszystkich Dolnoślązaków do zgłaszania się na szczepienia – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Wczoraj na Dolny Śląsk trafiło łącznie prawie tysiąc dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Trafiła ona między innymi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W województwie dolnośląskim jest łącznie 39 szpitali węzłowych.

Szczepienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym było jednym z wielu, jakie dzisiaj przeprowadzono w szpitalach w całym kraju.

W przypadku szczepionek Pfizer, które są aktualnie dostępne w Polsce, pełną odporność uzyskuje się po przyjęciu dwóch dawek. Ci, którzy przyjęli właśnie pierwszą, kolejną otrzymają za 21 dni. Szczepienie poprzedzone jest wywiadem lekarskim. Wszyscy, którzy przyjmą szczepionkę przeciw COVID-19, otrzymują zaświadczenie. Każda osoba, która poddała się szczepieniu, przez kwadrans tuż po przyjęciu dawki zostaje pod obserwacją w punkcie szczepień.

Szczepienia przeciwko COVID-19 to jedna z najbardziej złożonych operacji logistycznych w historii Polski. Właśnie dlatego informacje o jej przebiegu w tym najświeższe doniesienia, komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień, który opisuje dokładny harmonogram ze wskazaniem konkretnych grup osób szczepionych w określonych etapach, umieszczane są na bieżąco na dedykowanej stronie internetowej gov.pl/szczepimysie.

W Polsce nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, dlatego też zanim osiągnięta zostanie odporność populacyjna należy zachowywać dystans, dezynfekować ręce, wietrzyć mieszkania, a także ograniczyć spotkania z innymi ludźmi.