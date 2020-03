Nie musisz iść do przychodni. Skorzystaj z e-recepty!

Walka z pandemią koronawirusa trwa. Wszyscy nawołują – zresztą słusznie – żeby zostać w domu. Społeczna izolacja ma krytyczne znaczenie w powstrzymaniu fali zarażeń. Co jednak w sytuacji, gdy chorujesz przewlekle i potrzebujesz wykupić leki? Nie musisz iść do przychodni po receptę! By ograniczyć wyjścia z domu, skorzystaj z e-recepty. Co ważne, w ten sposób możesz również kupić leki dla swoich bliskich!

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. W praktyce możesz otrzymać ją na dwa sposoby: SMSem – w formie 4-cyfrowego kodu lub

e-mailem – z załączonym plikiem PDF, zawierającym informacje o e-recepcie. Jeśli chorujesz przewlekle lub przyjmujesz na stałe leki, Twój lekarz lub położna może wystawić Ci e-receptę np. po konsultacji telefonicznej. Niepotrzebna będzie wtedy wizyta na miejscu w przychodni, co w obecnej sytuacji jest ogromnym ułatwieniem.

Jak zrealizować e-receptę? To proste. W aptece zamiast wręczyć farmaceucie papierową receptę, podajesz: swój numer PESEL i 4-cyfrowy kod, który dostałeś SMSem lub

pokazujesz na ekranie smartfona kod kreskowy, który otrzymałeś w pliku PDF – farmaceuta go zeskanuje. Inne zalety e-recept To rozwiązanie ma naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim – ogranicza ryzyko, że farmaceuta źle odczyta niewyraźne pismo lekarza, który wypisywał receptę. Poza tym – w przypadku, gdy na jednej recepcie przepisano Ci różne leki, możesz kupować je osobno na tę samą e-receptę, bez konieczności brania w przychodni odpisu recepty. W dodatku, każda z e-recept zapisuje się automatycznie na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). W każdej chwili możesz więc sprawdzić na nim nazwę leku czy jego dawkowanie. Chroń szczególnie narażonych na koronawirusa – kup dla nich leki Jeśli masz w swoim otoczeniu seniorów czy osoby o obniżonej odporności, dla których przebieg zakażenia koronawirusem może okazać się szczególnie ciężki, możesz wykupić dla nich leki, korzystając z e-recepty. Bliska Ci osoba może upoważnić Cię do dostępu do swojego Internetowego Konta Pacjenta. Warunek jest jeden: Ty również musisz je posiadać. Stajesz się wtedy niejako pełnomocnikiem Twojego bliskiego na taki okres i w takim zakresie, w jakim Cię do tego upoważni. Wszystko to można załatwić online, odpowiednio zmieniając ustawienia na IKP. Szczegółową instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz na stronie pacjent.gov.pl Co więcej, w ustawieniach konta możesz podać swój numer telefonu lub adres e-mailowy, by powiadomienia o e-recepcie przychodziły bezpośrednio do Ciebie. Sprawdź jak to zrobić Internetowe Konto Pacjenta – co to właściwie jest? To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Na Internetowym Koncie Pacjenta sprawdzisz różnego rodzaju informacje dotyczące stanu Twojego zdrowia – historię lekarskich wizyt, wystawionych skierowań czy e-recept właśnie. Nie musisz się nigdzie rejestrować. Wejdź na stronę pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje konto. Zalogujesz się na nie za pomocą: Profilu Zaufanego;

e-dowodu (musisz użyć odpowiedniego czytnika);

za pomocą konta bankowego iPKO lub Inteligo. Fundusze Europejskie wspierają e-usługi Tę oraz inne e-usługi, nie tylko z zakresu ochrony zdrowia, wspierają Fundusze Europejskie (Program Polska Cyfrowa). Więcej przeczytasz na stronie pacjent.gov.pl Źródło: gov.pl

