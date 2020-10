Opieka stomatologiczna dla dzieci w ramach NFZ

Czy i jak możemy zadbać o ząbki naszych dzieci w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia? Obecnie oferowany program daje bardzo duże szanse na ograniczenie próchnicy szczególnie niebezpiecznej choroby zębów u dzieci.

Opieką profilaktyczną objęte już są przyszłe mamy, mogą korzystać z porad, badania i leczenia w większym zakresie niż ogół dorosłych pacjentów. Przede wszystkim dentysta wyjaśni rolę i znaczenie dbałości o zęby ciężarnej, znaczenie odżywiania oraz wyjaśni zasady postępowania z nowo narodzonym dzieckiem.

Program opieki nad dziećmi obejmuje dzieci już od 6. miesiąca życia, oznacza to że można – powinno się już odwiedzić dentystę, sprawdzić stan higieny jamy ustnej oraz ząbkowanie. W 9. miesiącu oceniamy higienę, ząbkowanie oraz jeżeli potrzeba możemy rozpocząć profilaktykę fluorkową. W 12. miesiącu życia możemy już, jeżeli jest pełny kontakt z dzieckiem, przeprowadzić wizytę adaptacyjną, czyli zaznajomić dziecko z funkcjonowaniem gabinetu, zbadać ząbki i udzielić instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej.

U dziecka w 2. roku życia przeprowadzamy już szczegółowe badania stanu jamy ustnej, stan ząbków, zgryz, nawyki, sposoby profilaktyki wad zgryzu, profesjonalna profilaktyka próchnicy, w tym fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dla dzieci w 4. roku życia wizyta adaptacyjna jeżeli jeszcze nie było w gabinecie, kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny dla rodziców, ocena zgryzu, wskazania do indywidualnej profilaktyki fluorkowej oraz ortodontycznej. Podobnie u dzieci w piątym, szóstym i siódmym roku życia przeprowadzamy szczegółowe badania profilaktyczne z instruktażem higieny jamy ustnej, informacjami na temat zgryzu i innych chorób jamy ustnej.

Profilaktyczne świadczenia oceniające stan uzębienia, higieny jamy ustnej przysługują także dzieciom w 10., 12. i 13. oraz 19. roku życia. Systematyczne wizyty w gabinecie stomatologicznym pozwalają przede wszystkim na wykrycie wszelkich chorób, nieprawidłowości zgryzu, złych nawyków już w początkowym stadium. Prawidłowe wyuczone od najmłodszych lat zabiegi dotyczące higieny jamy ustnej zapobiegają najgorszej chorobie zębów, czyli próchnicy. Szeroki zakres zabiegów profilaktycznych przyczynia się do większego zaufania dzieci do bezbolesnych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Dzieci wszystkie do 18. roku życia mają prawo do czterech badań kontrolnych w ciągu roku, bezbolesnych zabiegów lakowania oraz lakierowania ząbków. Dzieci w ramach ubezpieczenia NFZ otrzymują pełny bezpłatny zakres usług profilaktycznych oraz stomatologicznych, oznacza to że mogą mieć leczone wszystkie ząbki, mogą otrzymać znieczulenie oraz obecnie już nie używamy u nich amalgamatu do wypełnień. Gabinet szkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie przyjmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na miejsce zamieszkania i nauki oraz wyrażenia zgody rodziców.

Piotr Laska, dentysta szkolny,

gabinet przy Szkole Podstawowej nr 2 dla dzieci ubezpieczonych w NFZ