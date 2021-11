PCM dostał sprzęt dla chorych na COVID-19

Powiatowe Centrum Medyczne otrzymało sprzęty medyczne o łącznej wartości 140 tysięcy złotych. Posłużą one do leczenia pacjentów chorujących na koronawirusa.

Dostawa sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej została przekazana do PCM przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. W sumie w dostawie znalazło się 5 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (aparaty do terapii HiFlow przeznaczone są dla pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną covid-19), 10 reduktorów do butli, termometry, fonoskopy oraz pulsoksymetry.

