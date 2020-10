Pilne! Potrzebne osocze od ozdrowieńców

O oddawanie osocza apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

– Nie mamy żadnych zapasów tego typu osocza, a jest ono naprawdę niezbędne, by ratować życie i zdrowie chorych na koronawirusa. Dawców nadal jest zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania, dlatego ściągamy nawet osocza ozdrowieńców z innych rejonów Polski, by przekazać je dalej do naszych szpitali – mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Ratunkiem dla ciężko chorych może być podawanie osocza od osób :

– które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wymaz z nosogardzieli);

– po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji;

– u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Dawcami osocza mogą być tylko osoby, które są w wieku 18-60 lat. Osocza nie mogą oddać kobiety, które były w ciąży, osoby po przetoczeniach krwi oraz osoby bez alloprzeciwciał do antygenów H.

Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo lub bezobjawowe) prosimy skontaktuj się Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu elektronicznie na adres: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl (prosimy o podanie w wiadomości swoich danych osobowych i numeru telefonu) albo telefonicznie: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00).