Potencjalnym Dawcą szpiku można zostać – nie wychodząc z domu!

Charakterystyczne czerwono-białe stanowiska Fundacji DKMS, przy których na potencjalnych dawców szpiku czekali wolontariusze, można było dotychczas spotkać w galeriach handlowych, podczas wydarzeń plenerowych czy imprez masowych. Ze względu na epidemię Covid-19, aktualnie rejestracje odbywają się online.

Pandemia jest bardzo trudnym czasem dla chorych, których potrzeby nie zmniejszyły się. Wciąż wielu Pacjentów, cierpiących na nowotwory krwi, czeka na swojego niespokrewnionego „bliźniaka genetycznego”, żeby móc żyć. A ratować ludzkie życie – w bezpieczny sposób – można nawet podczas pandemii, co udowodniło 543 Dawców faktycznych, którzy w okresie od marca do sierpnia oddali krwiotwórcze komórki macierzyste, dając komuś szansę na zdrowie.

Jak zostać potencjalnym dawcą szpiku? Kto może zostać dawcą szpiku?

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać każdy, kto chce pomóc, jest ogólnie zdrową osobą pomiędzy 18. a 55. rokiem życia o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI. Zanim podejmiemy świadomą decyzję o zostaniu potencjalnym Dawcą szpiku, to warto najpierw zapoznać się z listą chorób, które mogą stanowić przeciwwskazanie do rejestracji, i sprawdzić, czy nasz stan zdrowia pozwala na dołączenie do bazy Dawców szpiku Fundacji DKMS. Lista przeciwwskazań znajduje się na stronie: https://www.dkms.pl/pl/content/kto-mo%C5%BCe-zosta %C4%87-dawc%C4%85 . Kliknij – „zamów” W trakcie pandemii przyzwyczailiśmy się do wirtualnych zakupów, więc internetowe zamówienie pakietu rejestracyjnego nie będzie stanowić dla nas problemu. Żeby dołączyć do bazy Dawców szpiku Fundacji DKMS wystarczy wejść na stronę: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Jak dołączyć?

W pakiecie rejestracyjnym od Fundacji DKMS znajdziemy formularz, który należy wypełnić, oraz pałeczki do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Do pakietu dołączona będzie także instrukcja, tłumacząca, w jaki sposób pobiera się taki wymaz – nie ma się czego obawiać, bo to nic trudnego, a samo pobranie trwa zaledwie kilka minut!

Wypełniony formularz wraz z pałeczkami należy spakować do koperty zwrotnej, dołączonej do pakietu rejestracyjnego, który do nas przyszedł, a następnie odesłać na adres Fundacji DKMS. Następnie pobrany wymaz zostanie szczegółowo przebadany pod kątem antygenów HLA (Human Leukocyte Antigen) – tzw. antygenów zgodności tkankowej, na podstawie których dopasowuje się Dawcę szpiku do Pacjenta wymagającego transplantacji szpiku. To właśnie ze względu na to podobieństwo mówi się, że ktoś jest czyimś „bliźniakiem genetycznym”, bo aby doszło do przeszczepienia Pacjentowi krwiotwórczych macierzystych od Dawcy niespokrewnionego, to muszą być oni do siebie bardzo podobni pod względem HLA.

Dołączenie do bazy Dawców szpiku to piękny gest solidarności z osobami, cierpiącymi na nowotwory układu krwiotwórczego, i jednocześnie realne zwiększenie szansy na znalezienie „bliźniaka genetycznego” dla osoby, dla której przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych jest jedyną szansą na uratowanie życia. Każdy potencjalny Dawca szpiku jest bardzo ważny, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy osoba podobna pod względem genetycznym nie zachoruje i nie będzie potrzebowała pomocy właśnie tej konkretnej niespokrewnionej osoby. Warto podkreślić, że znalezienie zgodnego Dawcy jest bardzo trudne – szansa na to wynosi 1: 20 000, a przy rzadkim genotypie nawet 1: kilku milionów. Im więcej osób znajdzie się w bazie Dawców szpiku Fundacji DKMS, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś wróci do zdrowia, swoich bliskich i będzie mógł realizować marzenia.