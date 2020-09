„Rak głowy i szyi nie czeka! Zgłoś się do specjalisty!” – to hasło kampanii prowadzonej w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. O założeniach akcji opowiedzieli podczas konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Medycznego.

– Spotykamy się dziś, aby pokazać, że bez względu na to jakie instytucje reprezentujemy mamy wspólny cel i ten cel nas łączy. Jest nim zdrowie Wrocławian i Dolnoślązaków. Najlepiej dbać o zdrowie poddając się badaniom profilaktycznym – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Nowotwory głowy i szyi stanowią ponad 5% wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju nowotworów złośliwych. W Polsce, w ostatnich latach notuje się 6000 przypadków rocznie. Jednocześnie, według danych WHO, ponad połowa pacjentów z nowotworami głowy i szyi umiera.

W ramach kampanii przewidziano m.in. konsultacje oraz działania informacyjno-edukacyjne, które mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat nowotworów głowy i szyi oraz doprowadzić do jak najwcześniejszej wykrywalności zmian chorobowych. Obecnie dzieje się to najczęściej dopiero w III i IV stadium zaawansowania choroby, gdy medycyna ma już niewiele do zaoferowania.

W tym roku szczególną uwagę poświęcono nowotworom górnego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej, w tym: wargi, jamy ustnej, języka, gardła środkowego (migdałki), jamy nosowo-gardłowej, gardła dolnego, krtani, nosa, zatok przynosowych, podstawy czaszki, oczodołu, ślinianek, ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, jak również nowotwory zlokalizowane na szyi (układ chłonny, tarczyca) oraz skórze głowy i szyi. Obecnie choroby te stanowią siódmą, co do częstotliwości występowania, grupę nowotworów złośliwych na świecie.

– Jako stomatolog chciałam zwrócić uwagę, że 40% nowotworów w obrębie głowie i szyi są to nowotwory jamy ustnej. To jest bardzo wysoka frekwencja – mówi prof. dr hab. Marzena Dominiak z Uniwersytetu Medycznego.

Celem Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest również dotarcie do pacjentów z grupy najwyższego ryzyka, a więc palących tytoń, nadużywających alkoholu oraz narażonych na infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego lub mających, co najmniej przez 3 tygodnie, jeden z poniższych objawów:

• pieczenie języka,

• niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,

• ból gardła, ból w trakcie oraz problemy z przełykaniem,

• przewlekła chrypka,

• guz na szyi,

• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa.

– Jesteśmy po to, aby leczyć, jesteśmy po to, aby kształcić mieszkańców w aspekcie profilaktyki prozdrowotnej. Zapraszamy do konsultacji oraz dzwonienia na nasze infolinie – zachęca dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego.

Każdy z pacjentów, znajdujący się w grupie ryzyka, będzie miał możliwość bezpłatnej konsultacji ze specjalistami bez konieczności okazywania skierowania i bez kolejki.