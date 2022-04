Salmonella w czekoladowych jajkach marki Kinder

Producent uwielbianych przez dzieci produktów marki Kinder poinformował w ubiegłym tygodniu Główny Inspektorat Sanitarny o wycofaniu części swoich produktów. Decyzję tę podjęto ze względu na potencjalne powiązanie z ogniskiem zatruć pokarmowych wywołanych bakterią Salmonella Typhimurium.

Ferrero Polska Commercial dobrowolnie podjęła się wycofania części swoich produktów, które zostały wyprodukowane w belgijskiej fabryce. Taką decyzję podjęto po tym jak europejskie organizacje zajmujące się bezpieczeństwem żywności wykryły przypadki zatrucia wspomnianą już bakterią.

Jednocześnie Ferrero informuje polskich konsumentów, że wszystkie produkty Kinder Niespodzianka 20g dystrybuowane na rynku polskim przez ich firmę są produkowane wyłącznie w Polsce, w fabryce Ferrero w Belsku Dużym. Zagrożenie nie dotyczy więc produktów z tamtejszej fabryki. – Wszystkie inne produkty Ferrero, w tym produkty marki Kinder, dystrybuowane przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. również nie podlegają wycofaniu ze sprzedaży – dodaje Ferrero w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

GIS ostrzega konsumentów przez spożywaniem produktów z zagrożonych partii. – W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem – dodaje Inspektorat.

Na stronie www.kinder.pl pojawił się też komunikat dotyczący zatrucia bakterią:

“Pierwsze objawy choroby wywołanej bakterią salmonella występują zwykle do 6 godzin od momentu styczności z bakterią. W niektórych przypadkach pierwsze symptomy mogą pojawić się nawet po 72 godzinach. Sama choroba trwa od dwóch do siedmiu dni. Początkowe objawy to zwykle nudności, wymioty i bóle brzucha. Z czasem może pojawić się ostra biegunka oraz gorączka (do 39◦C). Niekiedy występują także bóle i zawroty głowy. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Warto podkreślić, że zarówno u dzieci, jak i dorosłych choroba ma podobny przebieg. Choć objawy dolegliwości są dokuczliwe, to zwykle nie wymagają dodatkowego leczenia, a chorzy sami po kilku dniach wracają do zdrowia.“



Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

– Jeśli ktoś jest w posiadaniu jednego z powyżej wskazanych produktów, nie powinien go spożywać. Prosimy o zwrot produktu do sklepu lub skontaktowanie się z naszym zespołem ds. obsługi konsumenta: Adres e-mail: serwis.konsumencki@ferrero.com, Telefon.: 801 550 550 – komunikuje firma Ferrero.