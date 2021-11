Uwaga! Trująca łyżka

5 listopada Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o zagrożeniu wynikającym z używania łyżki do serwowania FLORINA ONYX. Jeśli ją masz, nie używaj do kontaktu z żywnością.

Łyżka została zbadana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podczas badania stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach. Po interwencji GISu firma dystrybuująca skażoną łyżkę wstrzymała jej sprzedaż do odbiorców hurtowych i detalicznych. Firma zobowiązała się też do niezwłocznego wysłania informacji do odbiorców produktu o wstrzymaniu dalszej odsprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Czy aminy aromatyczne są szkodliwe?

Aminy aromatyczne to niebezpieczne związki chemiczne. Najprostszą aminą aromatyczną jest fenyloamina, powszechnie zwana aniliną.

Anilina jest substancją toksyczną, szkodliwą dla zdrowia ludzkiego. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Podczas długotrwałego kontaktu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Anilina może wchłaniać się przez skórę. Podejrzewa się, że ma działanie rakotwórcze. Jest bardzo toksyczna dla organizmów żyjących w wodzie. Po spożyciu mogą występować m.in. wymioty i nudności.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne zostały zaklasyfikowane do grupy substancji kancerogennych dla człowieka przez Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC).

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Łyżka do serwowania FLORINA ONYX

Numer partii: A19-210

Kod kreskowy: 5902719587535

Dystrybutor : Florentyna Sp. z o. o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew

